Karayip Denizi'nde Şiddetli 7,6 Büyüklüğünde Deprem

Karayip Denizi'nde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 7,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'nda, George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında gerçekleşti.

Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi. Bu sarsıntı, bölgedeki kıyı şeridine yakın birçok ülkeyi etkileyebilecek potansiyele sahip.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), depremin ardından tsunami uyarısı yaptı. Bu uyarı, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala'nın kıyı bölgelerini kapsıyor.