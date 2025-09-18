Karayipler'de Kartel Gemilerine Saldırı: ABD Personelinde Hukuki Endişe

WSJ'ye göre Karayipler'deki operasyonlara katılan Pentagon personeli, kartel gemilerine yönelik saldırıların hukuki sonuçları konusunda endişe taşıyor.

Wall Street Journal (WSJ) kaynaklı habere göre, Pentagon yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı ordunun artırılmış şekilde kullanılmasına yönelik talimatının ardından, Karayipler'in güneyinde yürütülen operasyonlara katılan personelin hukuki sonuçlar konusunda endişe duyduğunu bildirdi.

Haberde adı verilmek istenmeyen bazı Pentagon çalışanlarının kurumdaki karar vericilere yazılı ve sözlü hukuki görüşler sunduğu, bu çalışanlardan birinin ise "ABD Kongresinin Trump yönetimine kartel gemilerine yönelik saldırılar konusunda yetki vermediğini, bunun da saldırı sürecini yürütenler açısından hukuki problemlere yol açabileceğini" ileri sürdüğü aktarıldı.

Bir yetkili, Orta Doğu'daki terör gruplarına yönelik askeri güç kullanımının Kongre onayından geçerek gerçekleştirildiğini, ancak uyuşturucu kartellerinin gemilerine saldırı söz konusu olduğunda bu onayın göz ardı edildiğini belirtti.

Yetkililerden biri ayrıca, saldırılara katılan ve "kişisel olarak sorumlu" olabilecek askeri personele yönelik yasal koruma planlandığını aktardı.

Trump'ın Açıklamaları

Donald Trump, 16 Eylül tarihli açıklamasında şunları söyledi: "Bu sabah, emrim üzerine ABD Askeri Kuvvetleri, SOUTHCOM (ABD Güney Komutanlığı) sorumluluk alanında, olağanüstü şiddet yanlısı olduğu tespit edilmiş uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri ve narkoteröristlere karşı ikinci bir kinetik vuruş gerçekleştirdi."

Trump ayrıca 2 Eylül'de ABD'nin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu taşıyan bir gemiye saldırı düzenlediğini

Karayipler'deki Hareketlilik

Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle "yerinde mücadele" gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu kapsamda Ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson savaş gemilerini konuşlandırdı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise karşılık olarak ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

