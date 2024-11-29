Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Yeni Değişiklikler: Taksi ve Dolmuşlar İçin Kamera Sistemi Zorunlu

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Tarihi Değişiklikler

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenleme, özellikle ticari yolcu taşımacılığı gerçekleştiren araçlar için önemli yenilikler içeriyor.

Taksi ve Taksi Dolmuşlar İçin Yeni Zorunluluklar

Yayımlanan yönetmelikle, taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu hale geldi.

Kamera sistemi, taşıtın içini ve gidiş yönündeki yol kesimini gösterecek şekilde tasarlanacak ve araç faaliyette olduğu süre içinde en az bir ay boyunca kayıt yapacak. Bu kayıtlara erişim, genel güvenlik ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı) tarafından sağlanacak.

Uygulama ve Kontrol Süreçleri

Taksi ve taksi dolmuşların yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında yürütülen toplu taşımacılıkta da araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu olabilecek. Ulaşım Koordinasyon Merkezleri veya il trafik komisyonları, belirlenen şartlar çerçevesinde uygulamanın gerekliliğine karar verebilecek.

Bu sistemlerin montajı için gerekli belgeler, taşıtın tescil kayıtlarına eklenecek ve bir sureti denetim sırasında araçta bulundurulacak.

Belirli aralıklarla teçhizatların kontrolü de ilgili kurumlar tarafından yapılacak. Ancak bu yeni düzenlemeye göre, 1 Mart 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelere kadar bulundurma şartı aranmayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.