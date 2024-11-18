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Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları: Sürücülere Uyarılar

Karayollarında devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle vatandaşların yavaş gitmesi ve işaretlere uyması önem arz ediyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 08:40
Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları: Sürücülere Uyarılar

Karayollarında Durum Raporu

Ülkemizdeki karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem taşıyor.

Dikkat Edilmesi Gereken Kesimler

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre;

  • TEM Otoyolu’nun Havsa-Babaeski kavşakları 68-71. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılacak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.
  • Anadolu Otoyolu’nun 3-5. kilometrelerinde Temelli projesine ait K-12 köprüsü imalatları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım İstanbul istikametinde gidiş-geliş olarak devam ediyor.
  • İzmir Çevre Otoyolu’nda 0-2. kilometrelerinde Limontepe-Narlıdere-Çeşme istikametindeki çelik köprü genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarım çalışmaları nedeniyle 22 Kasım'a kadar trafiğe kapatılacak. Ulaşıma Konak-Balçova yönünde izin veriliyor.
  • Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı devlet yolu’nun 12-16. kilometrelerinde gündüz yapım çalışması yapılacak ve yolun sol şeridi kısa süreli trafiğe kapatılacak.
  • Afyonkarahisar-İzmir devlet yolu’nun 39. kilometresindeki Karahisar Üstgeçit Köprüsü (Özdilek Kavşağı) genleşme derzlerinin onarımı nedeniyle Afyonkarahisar-İzmir yönü trafiğe kapatıldı, trafik yan yoldan sağlanıyor.
  • Samsun-Amasya-Aydınca Tünelinde elektromekanik sistemlerin bakım çalışması sebebiyle ulaşım Aydınca köyünden devam ediyor.
  • Kahramanmaraş-Göksun yolu’nun 6-10. kilometrelerinde Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde tavan kaplamalarının onarımı nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
  • Artvin-Erzurum yolu’nun 11. kilometresinde yapılan yol genişletme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.
  • Manavgat-Alanya ayrımı-Akseki yolu’nda 11-12. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
  • Elazığ-Malatya yolu’nda 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sürücüler, yol çalışmaları ve trafik düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve seyahat öncesinde trafik işaretveci işaretçilerine dikkat etmelidir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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