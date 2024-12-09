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Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları: Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Karayollarında devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında yavaşlama ve dikkat edilmesi gereken noktalar mevcut.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 08:50
Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları: Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması önem arz ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, bazı yollar üzerinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Bakım Çalışmaları

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören-Tayakadın kavşakları İstanbul-Edirne istikametinde, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Edirne-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanmaktadır.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Trafik Kapatıldı

İzmir-Çeşme Otoyolu, Urla Gişeleri bölgesinde Hızlı Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları nedeniyle 13 Aralık'a kadar trafiğe kapatılmıştır.

Ankara Çevre Otoyolu’nda Kontrolü Ulaşım

Ankara Çevre Otoyolu’nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde, kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.

Fatsa-Ordu Yolunda Dikkat

Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli’nin Fatsa istikametindeki gizli buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kayseri-Pınarbaşı ve Elazığ-Malatya Yollarında Çalışmalar

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanmaktadır. Ayrıca, Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülmektedir.

Trabzon Tüneli'nde Bakım Çalışmaları

Beşikdüzü-Akçaabat-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nde, elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bölgedeki Diğer Durumlar

Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Pınarlar-Eğribel Geçidi-Şebinkarahisar yolunun 32-42. kilometrelerinde kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşım, yolun 32. kilometresindeki Eğribel Tüneli'nden sağlanmaktadır.

Uşak-Afyonkarahisar Yolunda Yenileme Çalışmaları

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16. ve 21-26. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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