Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor: Trafik Durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteninde sürücüleri uyararak, kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmalarında yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerektiğini belirtti.
İzmir-Aydın Otoyolu’ndaki Çalışmalar
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bulunan Germencik gişelerindeki Hızlı Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları nedeniyle 1 ve 8 numaralı araç gişeleri ile 6 numaralı giriş gişesi 13 Ocak 2025'e kadar kapatılmıştır. Bu kesimde ulaşım açık gişelerden yapılmaktadır.
TEM Otoyolu Üstyapı Onarımları
TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde gerçekleşen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bu noktada iki şeritten sağlanmaktadır.
Ankara Çevre Otoyolu'nda Şerit Daraltması
Ankara Çevre Otoyolu, İstanbul-Kırıkkale istikametindeki Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılmış olup, ulaşım kontrollü bir şekilde devam etmektedir.
Trabzon-Maçka Yolundaki Kontrol
Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde yapılan aydınlatma ve otomasyon çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.
Sakarya-Bilecik Yolundaki Ulaşım
Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış, ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Konya-Afyonkarahisar yolunun Kontrolü
Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.
Mersin-Adana Yolundaki Çalışmalar
Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde, Liman Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle ulaşım, Liman D Kapısı ayrım kolundan kontrollü devam etmektedir.
Samsun Çevre Yolunda Önemli Uyarı
Samsun çevre yolunun Ankara, Ordu, Sinop yol ayrımındaki Yeşilkent Kavşağı düzenleme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemlidir. Bu noktada, Ankara'dan Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekmektedir.
Ulaşımda Alternatif Rotalar
Akşar-Gaziler-Karaurgan yolunun 40-47 ve Van-Çatak yolunun 39. kilometrelerinde çığ tüneli yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir.
Sürücülerin, bu çalışmalar nedeniyle belirli güzergahlarda dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.