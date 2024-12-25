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Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor: Trafik Durumu

Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları sürerken, sürücüler yavaş gitmeli ve trafik işaretlerine uymalı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 08:33
Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor: Trafik Durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteninde sürücüleri uyararak, kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmalarında yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerektiğini belirtti.

İzmir-Aydın Otoyolu’ndaki Çalışmalar

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bulunan Germencik gişelerindeki Hızlı Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları nedeniyle 1 ve 8 numaralı araç gişeleri ile 6 numaralı giriş gişesi 13 Ocak 2025'e kadar kapatılmıştır. Bu kesimde ulaşım açık gişelerden yapılmaktadır.

TEM Otoyolu Üstyapı Onarımları

TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde gerçekleşen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bu noktada iki şeritten sağlanmaktadır.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Şerit Daraltması

Ankara Çevre Otoyolu, İstanbul-Kırıkkale istikametindeki Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılmış olup, ulaşım kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

Trabzon-Maçka Yolundaki Kontrol

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde yapılan aydınlatma ve otomasyon çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Sakarya-Bilecik Yolundaki Ulaşım

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış, ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Konya-Afyonkarahisar yolunun Kontrolü

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Mersin-Adana Yolundaki Çalışmalar

Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde, Liman Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle ulaşım, Liman D Kapısı ayrım kolundan kontrollü devam etmektedir.

Samsun Çevre Yolunda Önemli Uyarı

Samsun çevre yolunun Ankara, Ordu, Sinop yol ayrımındaki Yeşilkent Kavşağı düzenleme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemlidir. Bu noktada, Ankara'dan Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekmektedir.

Ulaşımda Alternatif Rotalar

Akşar-Gaziler-Karaurgan yolunun 40-47 ve Van-Çatak yolunun 39. kilometrelerinde çığ tüneli yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir.

Sürücülerin, bu çalışmalar nedeniyle belirli güzergahlarda dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

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