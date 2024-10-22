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Karayollarında Çalışmalar ve Trafik Durumu

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik etkileniyor, sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 08:35
Karayollarında Çalışmalar ve Trafik Durumu

Karayolunda Devam Eden Çalışmalar

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü Açıklamaları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, önemli yollar üzerinde çeşitli çalışmalara devam ediliyor:

  • TEM Otoyolu: Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten sağlanmaktadır.
  • TAG Otoyolu: Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü olarak sürdürüldüğünden dikkatli olunmalıdır.
  • Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılmış, diğer şeritlerden ulaşım devam etmektedir.
  • Gümüşova-Düzce Yolu: 8-12. kilometrelerinde üstyapı onarımları nedeniyle Düzce-İstanbul istikametinin kapatılmasıyla İstanbul-Düzce yönünden iki yönlü geçiş izni verilmiştir.
  • Didim Ayrımı-Milas Yolu: 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilmektedir.
  • Diğer Yollar:
    • Manavgat-Alanya ayrımı-Akseki yolunun 11-12. kilometreleri.
    • Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 16-22. ve 49-51. kilometreleri.
  • Nevşehir-Ürgüp Yolu: 12-13. kilometrelere kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
  • Elazığ-Malatya Yolu: 15-17. kilometreleri arasında üstyapı onarımları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam etmektedir.
  • Beşikdüzü-Trabzon Yolu: 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistem bakım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleşmektedir.

Sürücülerin, yol çalışma alanlarında trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

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