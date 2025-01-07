Karayollarında Güncel Durum: Trafik Çalışmaları ve Uyarılar

Karayollarında Güncel Durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyarmakta. Trafikte yavaş gidilmesi ve trafik işaretleri ile işaretçilerine uyulması elzem.

Yol Durumları

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: Bursa Batı-Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerinde TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatıldı.

Aydın-Denizli Otoyolu: Köşk-Yenipazar kavşakları 7-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tekirdağ-Büyükçekmece Yolu: 24-28. kilometrelerinde (Kavaklı Köprülü-Selimpaşa kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tekirdağ istikameti trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer yönden iki yönlü devam etmekte.

Ankara-Kırıkkale Yolu: 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinde bir, Kırıkkale-Ankara istikametinde ise iki şeritten kontrollü sürdürülmektedir.

Salihli-Alaşehir Yolu: 10-12. kilometrelerinde Mevlütlü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay Yolu: 49-51. kilometrelerindeki köprü yapımı, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-90. kilometrelerindeki farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle talep ediliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu: 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme, Diyarbakır-Silvan Yolu'nun 60-62. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka Yolu: 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılan çalışmalar sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

Tüm sürücülerin trafik işaretleri ve işaretçilerine dikkat etmeleri, güvenli bir seyahat için kritik öneme sahiptir.