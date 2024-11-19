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Karayollarında Güncel Durum: Trafik ve Çalışmalar

Karayollarındaki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafik akışı kontrollü ve yavaş ilerliyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 08:37
Karayollarında Güncel Durum: Trafik ve Çalışmalar

Karayollarında önemli duyuru! Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Akyazı Kavşağı ayrımı ve katılım kolları ile gişe sahasında 25 Kasım'a kadar üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple D-100 devlet yolundan otoyola giriş ve buradan çıkış noktaları trafiğe kapatılacak.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Ceyhan istikametindeki trafik kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda Gölyaka-Hendek kavşakları 12-13 kilometrelerinde, İstanbul istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak geçiş yapıyor.

Bursa-Karacabey ayrımı-Orhaneli-Harmancık yolunun 26-27 ve 83-84. kilometrelerinde 10.00-16.00 saatleri arasında toprak işleri ve köprü çalışmaları yapılmakta. Bu nedenle yol, kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 28-30. kilometrelerinde, Harşit-7 Köprüsü'ndeki derz onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nda Pınarbaşı-Otoyol Ayrım kavşakları 4-6. kilometrelerinde aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları nedeniyle 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılmaktadır. Ulaşım sağ şeritlerden sağlanıyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sürdürülmekte.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16 ve 20-25. kilometreleri (Seksenuşağı ile Yıldırımlar köyleri arası) boyunca yapılan çalışmalar nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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