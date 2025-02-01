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Karayollarında Güncel Durum: Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sürücüler dikkatli olmalı ve trafik işaretlerine uymalı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 08:54
Karayollarında Güncel Durum: Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Karayolları Genel Müdürlüğü, ulaşım altyapısında gerçekleştirilen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin bazı hassas noktalara dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

Özellikle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki Osmangazi Köprüsü'nde, derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım 15 Mart'a kadar tek ya da çift şeritte gerçekleştirilecek. Sürücüler, trafik işaret ve işaretçilerine uymalı.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda, şev destekleme çalışmaları nedeniyle 8 Şubat'a kadar 13.00-15.00 saatleri arasında kontrollü patlatma yapılacak. Bu nedenle Denizli ve Aydın istikametinde ulaşıma kontrollü olarak izin verilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nda köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde belli bir kesim trafiğe kapatılacak ve ulaşım Samsun yönünden kontrollü olarak sağlanacak.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde, ışıklı uyarı sistemi montaj çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Karaman-Ereğli Çevre Yolu'nda bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam etmekte. Çumra ve Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Elmalı-Finike yolunun 25-26. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 10.00-17.00 saatleri arasında yol kontrollü trafiğe kapatılacak; sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Samsun-Ordu-Ünye Çevre Yolu'nda 6-8. kilometrelerinde, Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu bölüm trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer tüpten çift yönlü sağlanıyor.

Bursa-Karacabey yolunun 7-8. kilometreleri yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kapatılmış durumda; ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Mersin yolunun 58-61. kilometrelerinde, üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kargıpınarı farklı seviyeli-Çeşmeli kavşaklarında ulaşım tek şeritten çift yönlü sürdürülüyor.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunda ise 7-8. kilometrelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Sürücülerden, bu çalışma alanlarında maksimum dikkat göstermeleri ve belirtilen trafik işaretlerine uymaları bekleniyor.

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