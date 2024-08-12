Karayollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Karayolları Durum Güncellemesi

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin hız limitlerine uyup, trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Anadolu Otoyolu'nda Çalışmalar Sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nda Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmekte ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebilmektedir.

Niğde-Pozantı Otoyolu'ndaki Durum

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometreleri üzerinde ve O-21/29 yolunun 0-2. kilometrelerinde, Pozantı mevkisinde derz çalışmaları gerçekleştirilmekte. Bu nedenle Ankara yönünden ulaşım çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

Gebze Ücret Toplama İstasyonu'nda Değişiklikler

Anadolu Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde Gebze Ücret Toplama İstasyonu, serbest geçiş sistemine dönüştürülüyor. Bu nedenle Gebze gişelerinden otoyola girişler kapatılmıştır. Sürücüler D-100 güzergahından alternatif yolları kullanabilirken, otoyoldan çıkışlar servis yolundan kontrollü bir şekilde yapılmaktadır.

İzmir Çevre Otoyolu'nda Köprü Onarımı

İzmir Çevre Otoyolu'nda Bornova-Karşıyaka kesiminde bulunan 8-16. kilometrelerinde, trafik yoğunluğunun düşük olduğu saatlerde köprü onarım çalışmaları gerçekleşmektedir. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi önemlidir.

Samsun-Ankara Yolunda Yenileme Çalışmaları

Samsun-Ankara yolunun Ankara yönünde, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Silvan Yolunda Yapım Çalışmaları

Diyarbakır-Silvan yolunun 44-47. kilometrelerinde sağ kesimde yapım çalışmaları devam etmekte. Bu nedenle trafik akışı sol şeritten çift yönlü olarak sürdürülmektedir.

Kırıklı Ayrımı-Kelkit Yolunda Aydınlatma Çalışmaları

Kırıklı ayrımı-Kelkit yolunun 7-8. kilometrelerinde bulunan Yeniköy Tüneli'nde, 07:00-19:00 saatleri arasında tek yönlü ve kontrollü geçiş yapılmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolunda Asfalt Yenileme

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle, ulaşım Bursa-İnegöl-Bozüyük istikametinde kapanmıştır. Sadece Bursa-İnegöl-Bursa güzergahından iki yönlü geçişe izin verilmektedir.

Diğer Yollardaki Çalışmalar

Soğuk Çermik-Doğanşar il yolunun 37-42. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları yapılırken, Belören-Hadim yolunda 0-7 kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin uyarılara dikkat etmeleri önemli bir gereklilik taşımaktadır.