Karayollarında Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması zorunlu hale geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerinde TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılıyor.

Muğla-Denizli yolunun 53-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülmektedir.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 18-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanmaktadır.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametindeki sürücüler, servis yoluna yönlendirilmektedir.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan devam etmektedir.

Elmalı-Finike yolu, 25-26. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla, 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 50-64. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülmektedir.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanmaktadır.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nde elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır. Bu nedenle 30 Nisan'a kadar 21.00-06.00 saatleri arasında araç alt geçidi trafiğe kapatılacak ve ulaşım, aynı istikametteki üst bağlantı yollarından gerçekleştirilecektir.