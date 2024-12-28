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Karayollarında Trafik Durumu: Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve işaretlere uyması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 08:30
Karayollarında Trafik Durumu: Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürerken, bu kesimlerde trafik akışının yavaşlaması kaçınılmaz hale geliyor. Trafik işaretleri ve işaretçilerine uymak, yol güvenliği açısından son derece önemli.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nda Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde devam eden üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Ayrıca, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 2. kilometresindeki HGS altyapı çalışmaları sebebiyle 3 ve 4 numaralı Belevi çıkış gişeleri ulaşıma kapatıldı ve trafik akışı 1 numaralı gişeden sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunda ise 7. kilometrede (Deriner 3 ve Deriner 4 tünelleri) yol şevi temizlik çalışmaları dolayısıyla kısa süreli kapatma yaşanıyor. Bu kesimde trafik, tek şeritten kontrollü olarak yürütülüyor.

Öte yandan, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme, köprü ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Ankara-Kahramankazan istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16. ve 21-26. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları, Ereğli-Devrek yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmalarına ek olarak, kontrollerin sıkı tutulmasını gerektiriyor.

Samsun Çevre Yolu'nda ise, Ankara, Ordu, Sinop yol ayrımındaki (Yeşilkent Kavşağı) çalışmalar dolayısıyla sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Aynı zamanda, Gaziantep-Nizip-Birecik yolu'nun 42-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerindeki menfez çalışması sebebiyle bu alanda da şerit daraltılması yaşanmakta ve sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önemlidir.

Son olarak, Van-Çatak yolunda 39-39. kilometrelerinde tünel çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

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