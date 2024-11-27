Karayollarında Ulaşım Durumu ve Güvenlik Önlemleri

Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu süre zarfında sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre; TEM Otoyolu’nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım şu anda iki şeritten sağlanmaktadır.

Anadolu Otoyolu’nda ise 3-5. kilometrelerindeki köprü çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılmış, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülmektedir.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nda Serbest Bölge-Erzin kavşakları ile Gözeneler Kavşağı civarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak devam etmektedir.

Ankara-Niğde Otoyolu’nun 192-193. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sonucunda ise Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım iki şeritten gerçekleştirilmektedir.

Uşak-Denizli yolunun 31-34. kilometrelerinde yapım, Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde ise gizli buzlanma gibi tehlikeler nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Bölgedeki bir başka önemli çalışma ise Trabzon-Maçka yolundaki Değirmendere-7 Köprüsü’nde yapılmakta olan derz onarım çalışmasıdır. Bu nedenle Maçka-Trabzon yönündeki 22-24. kilometrelerinde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin verilmektedir.

Akseki-İbradı yolunda ise 31-32. kilometre arasındaki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle bugün 10.00-17.00 saatleri arasında sürücüler Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahına yönlendirilecektir.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde ise toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları meydana gelmektedir. Bu bölgede sağ şerit trafiğe kapatılmıştır ve ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Son olarak, Batman-Hasankeyf-Midyat yolunun 9-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritlerden sağlanmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.