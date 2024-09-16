Karayollarındaki Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Karayollarında Yoğun Bakım Çalışmaları

Türk karayollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürücüler için önemli dikkat gerektiriyor. Bu noktalarda yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması büyük önem taşıyor.

Önemli Yollar ve Çalışma Bilgileri

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, bazı ana güzergahlardaki çalışmalara dair detaylar şöyle:

Anadolu Otoyolu: Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları arasında yapılan üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten çift yönlü devam ediyor.

Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları arasında yapılan üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten çift yönlü devam ediyor. İzmir-İstanbul Otoyolu: 0-1. kilometrelerde aydınlatma direklerinin montajı dolayısıyla 21 Eylül tarihine kadar 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak. Ulaşım sadece sağ şeritten sağlanacak.

0-1. kilometrelerde aydınlatma direklerinin montajı dolayısıyla 21 Eylül tarihine kadar 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak. Ulaşım sadece sağ şeritten sağlanacak. TAG Otoyolu: Osmaniye-Düziçi kavşakları arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle şerit değişimleri gerçekleştirilmekte ve ulaşım Osmaniye yönünden çift yönlü olarak sürdürülmektedir.

Osmaniye-Düziçi kavşakları arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle şerit değişimleri gerçekleştirilmekte ve ulaşım Osmaniye yönünden çift yönlü olarak sürdürülmektedir. Ankara-Niğde Otoyolu: Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde bir şerit kapatıldı ve trafik şu an tek şeritten ilerliyor.

Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde bir şerit kapatıldı ve trafik şu an tek şeritten ilerliyor. Samsun-Ankara Yolu: 34-40. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kontrollü geçiş sağlanmaktadır.

34-40. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kontrollü geçiş sağlanmaktadır. Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu: 34-39. kilometrelerde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle trafik, İnegöl-Bursa yönünden iki yönlü sürdürülmektedir.

34-39. kilometrelerde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle trafik, İnegöl-Bursa yönünden iki yönlü sürdürülmektedir. Bartın-Safranbolu Yolu: 25-27. kilometrelerde, Sivas-Kangal-Gürün yolunun 20-25. kilometrelerinde ve Muratlı-Hayrabolu il yolunun 6-36. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

25-27. kilometrelerde, Sivas-Kangal-Gürün yolunun 20-25. kilometrelerinde ve Muratlı-Hayrabolu il yolunun 6-36. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor. Sandıklı-Hocalar İl Yolu: 31-34. kilometrelerde yapılan yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir; gün içindeki trafik akışı tek şeritten, geceleri ise iki şeritten sağlanmaktadır.

Sürücüler, belirtilen kesimlerdeki çalışmalar nedeniyle dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılıyor.