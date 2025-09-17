Karbon Yakalama: PET Atıklarından Çevre Dostu Çözüme

Kopenhag Üniversitesi'nden BAETA atılımı

Kopenhag Üniversitesi tarafından Science Advances'te yayımlanan araştırmada, bilim insanları Polietilen tereftalat (PET) atığını karbondioksit yakalayabilen bir malzemeye dönüştürmeyi başardı. BAETA adı verilen malzeme, kilogram başına 3,4 mol karbondioksit yakalama kapasitesine sahip.

Malzeme, fabrika bacalarındaki %5-20 arasındaki CO2 konsantrasyonlarında ve atmosferdeki yaklaşık 400 ppm seviyesinde karbondioksit yakalayabiliyor. Nemli ortamlarda ve yüksek sıcaklıklarda etkili kalabilmesi ve defalarca yeniden kullanılabilmesi dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Mihri Özkan'ın değerlendirmesi

YEŞİM YÜKSEL aracılığıyla AA muhabirine açıklama yapan California Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan, karbon yakalama teknolojilerini sürdürülebilir bir gelecek için kilit bir araç olarak tanımladı. Özkan sözlerine şu vurgu ile devam etti:

"Eğer yakalanan karbondioksit, çevre dostu yöntemlerle yeniden kullanılır veya güvenli şekilde depolanırsa, doğaya olan zarar minimuma indirilmiş olur."

Karbon yakalama süreçleri ve uygulama alanları

Özkan, atmosferdeki karbondioksit emisyonlarını azaltmak için geliştirilen teknolojilerin; yakalama, ayrıştırma, güvenli depolama veya başka alanlarda yeniden kullanım süreçlerini kapsadığını belirtti. Yakalanan CO2'nin boru hatları veya tankerlerle taşınıp yer altı rezervuarlarına enjekte edilebildiğini ya da yeni ürünlere dönüştürülebildiğini aktardı.

Karbon yakalamanın üç ana kategoriye ayrıldığını anlatan Özkan, konuyu şu sözlerle özetledi:

"Kaynak tabanlı karbon yakalama teknolojisi ile enerji santralleri, çimento, demir-çelik ve kimya fabrikaları gibi büyük endüstriyel tesislerde bacalardan çıkan karbondioksitin yakalanması hedeflenir. Doğrudan havadan yakalama teknolojisiyle atmosferden karbondioksit yakalanır ki burada konsantrasyon düşük olduğu için teknik olarak zordur ancak iklim değişikliğiyle mücadelede güçlü bir araçtır. Doğal ve hibrit yakalama yöntemlerinde ise toprak ve orman bazlı karbon yakalama veya biyokömür, yosun bazlı sistemler ve tarımsal karbon tutma teknikleri örnek verilebilir."

Faydalar, riskler ve ekonomik boyut

Özkan, karbon yakalama teknolojilerinin iklim değişikliğiyle mücadele, karbon nötr hedeflerine ulaşma ve sürdürülebilir sanayi dönüşümünde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Yakalanan karbondioksitin sentetik yakıtlar, yapı malzemeleri veya kimyasal üretim gibi alanlarda yeniden kullanılmasının döngüsel ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti.

Bununla birlikte teknolojinin yüksek maliyet, enerji yoğunluğu, depolama riskleri ve toplumsal kabul gibi dezavantajlara sahip olduğuna dikkat çekti. Özkan ayrıca şunları kaydetti:

"Karbon yakalama, sadece atmosferdeki karbondioksiti azaltmakla kalmaz, aynı zamanda hava kalitesinin iyileştirilmesine, asitleşme ve okyanus karbonlanması gibi çevresel sorunların azaltılmasına da yardımcı olur. Eğer yakalanan karbondioksit, çevre dostu yöntemlerle yeniden kullanılır veya güvenli şekilde depolanırsa, doğaya olan zarar minimuma indirilmiş olur. Sürdürülebilir kalkınma, çevresel koruma ile ekonomik büyümeyi dengede tutmayı amaçlar, karbon yakalama teknolojileri de bu dengeyi sağlamaya yardımcı olur. Karbon yakalama teknolojileri tek başına çözüm olmasa da iklim krizinin hafifletilmesi, çevresel zararın azaltılması ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesi için çok önemli bir araçtır."

PET atıklarının ekonomik değere dönüşümü

Özkan, Kopenhag Üniversitesindeki çalışmanın plastik kirliliği ve karbondioksit emisyonu sorunlarına eş zamanlı çözüm getirdiğine dikkat çekti. Dünyada yılda üretilen 70 milyon ton PET plastiğin büyük bölümünün yakılarak veya gömülerek yok edildiğini, bunun da doğrudan veya dolaylı CO2 salımına yol açtığını hatırlattı.

PET atıklarının karbondioksit tutabilen malzemeye dönüştürülmesinin sadece geri dönüşüm değil, aynı zamanda kimyasal upcycling — yani atığın daha yüksek değerli ve işlevsel bir ürüne çevrilmesi — anlamına geldiğini belirtti.

Bireysel ve kurumsal öneriler

İklim değişikliğiyle mücadelede bireyler için enerji tüketiminin azaltılması, ulaşım alışkanlıklarının gözden geçirilmesi, bitki bazlı beslenmenin artırılması, tüketim ve atık azaltımı ile dijital karbon ayak izine dikkat edilmesi gibi önlemler önerildi.

Kurumlar ve endüstrilere yönelik olarak ise yenilenebilir enerjiye geçiş, enerji verimli teknolojilerin kullanımı, karbon yakalama ve depolama sistemleri, sürdürülebilir tedarik zinciri ve farkındalık programlarının önemine işaret edildi.