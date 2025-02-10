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Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Hayat Kurtaran Uyarılar

Uzmanlar karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı kritik uyarılarda bulundu; kış aylarında özel tedbirler alınmalı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:55
Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Hayat Kurtaran Uyarılar

Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Dikkat!

Kışın soğuk günlerinde ısınma amaçlı kullanılan kömür ve doğal gazlı ısıtıcılar, yanlış kullanıldığında karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine yol açabilir. Bu tehlike, her yıl birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zehirlenmelere karşı hayati öneme sahip uyarılarda bulundu.

Önemli Uyarılar ve Önlemler

Prof. Dr. Çakır, karbonmonoksit zehirlenmelerinin ciddiyetine dikkat çekerek, “Bu tür zehirlenmelerde hayatta kalanlar bile kalıcı sağlık problemleri yaşayabilir” dedi. Vatandaşların, zehirlenmelere karşı alması gereken önlemleri sıralayan Çakır, bacaların düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ters rüzgarların etkili olduğu dönemlerde özel tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.

Bacaların Temizlenmesi Hayati Öneme Sahip

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi Amiri Hasan Koçak ise, soba ve baca temizliğinin önemi üzerine bilgiler verdi. Koçak, “Baca ve soba temizliği her yıl güz döneminde yapılmalı” diyerek, zamanla biriken kurumların bacada tıkanmalara yol açtığını ve bu durumun karbonmonoksit gazının içeri girmesine sebep olduğunu belirtti. Doğal gaz bacalarının dışa açılması gerektiğini de vurgulayan Koçak, yoğun kullanılan lokanta bacalarının yılda en az dört kez temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Maruz Kalınan Bir Olay

43 yaşındaki Dilek Tokgöz Pak, iki çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte karbonmonoksit zehirlenmesi geçirdiklerini anlattı. Şiddetli baş ağrısı ile hastaneye başvuran Pak, “Gece havalandırma yaptık, sanırım bizi kurtaran bu oldu. Çocuklar istifra etmeye başladığında ambulansı aradık” diyerek yaşadığı deneyimi paylaştı.

Uzmanlar, kışın sıkça rastlanan ve her yıl onlarca kişinin ölümüne neden olan karbonmonoksit...

Uzmanlar, kışın sıkça rastlanan ve her yıl onlarca kişinin ölümüne neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı hayat kurtaracak önerilerde bulundu.

Uzmanlar, kışın sıkça rastlanan ve her yıl onlarca kişinin ölümüne neden olan karbonmonoksit...

Uzmanlar, kışın sıkça rastlanan ve her yıl onlarca kişinin ölümüne neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı hayat kurtaracak önerilerde bulundu.

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