Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

KARÇEL, Şişecam'ın Karabük Tesisinin Yapısal Çelik İşlerini Üstlendi

KARÇEL AŞ, Şişecam'ın Karabük'teki yeni kum hazırlama tesisinin inşaat işlerini yürütmeye başladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:55
KARÇEL, Şişecam'ın Karabük Tesisinin Yapısal Çelik İşlerini Üstlendi

KARÇEL AŞ, Şişecam ile Yeni Bir Projeye İmza Attı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın bağlı ortaklığı olan KARÇEL AŞ, Şişecam ile önemli bir iş birliğine imza atarak, Karabük'te bulunan Camiş Madencilik AŞ'nin kum hazırlama tesisinin yapısal çelik imalat ve montaj işlerini üstlendi.

Sözleşme İmza Töreni Gerçekleşti

KARDEMİR'den yapılan açıklamaya göre, 9 Temmuz tarihinde Şişecam Genel Merkezi'nde düzenlenen sözleşme imza törenine, KARÇEL AŞ Genel Müdürü ve Şişecam yöneticileri katıldı.

KARÇEL AŞ’nin Başarıları

Açıklamada, KARÇEL AŞ'nin 2020 yılından itibaren Şişecam için yurt içi ve yurt dışındaki birçok projede çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerini başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Şirket, güçlü yönetim anlayışı ile sürdürülebilir başarı hedeflerken, iş stratejilerini etkili bir şekilde yürütmektedir.

Vizyoner Yaklaşımlar ve Uzun Vadeli Başarı

Şirketin yönetim kadrosunun, hızlı değişen küresel ekonomik dinamiklere uyum sağlayabilmek için vizyoner ve yenilikçi yaklaşımlar benimsediği ifade edildi. Bu stratejiler, iç verimliliği artırmakla kalmayıp, dış paydaşlarla da sağlam ilişkilerin kurulmasını sağlayarak uzun vadeli başarıyı güvence altına almakta.

İLGİLİ HABERLER

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar