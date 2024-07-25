KARÇEL, Şişecam'ın Karabük Tesisinin Yapısal Çelik İşlerini Üstlendi

KARÇEL AŞ, Şişecam ile Yeni Bir Projeye İmza Attı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın bağlı ortaklığı olan KARÇEL AŞ, Şişecam ile önemli bir iş birliğine imza atarak, Karabük'te bulunan Camiş Madencilik AŞ'nin kum hazırlama tesisinin yapısal çelik imalat ve montaj işlerini üstlendi.

Sözleşme İmza Töreni Gerçekleşti

KARDEMİR'den yapılan açıklamaya göre, 9 Temmuz tarihinde Şişecam Genel Merkezi'nde düzenlenen sözleşme imza törenine, KARÇEL AŞ Genel Müdürü ve Şişecam yöneticileri katıldı.

KARÇEL AŞ’nin Başarıları

Açıklamada, KARÇEL AŞ'nin 2020 yılından itibaren Şişecam için yurt içi ve yurt dışındaki birçok projede çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerini başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Şirket, güçlü yönetim anlayışı ile sürdürülebilir başarı hedeflerken, iş stratejilerini etkili bir şekilde yürütmektedir.

Vizyoner Yaklaşımlar ve Uzun Vadeli Başarı

Şirketin yönetim kadrosunun, hızlı değişen küresel ekonomik dinamiklere uyum sağlayabilmek için vizyoner ve yenilikçi yaklaşımlar benimsediği ifade edildi. Bu stratejiler, iç verimliliği artırmakla kalmayıp, dış paydaşlarla da sağlam ilişkilerin kurulmasını sağlayarak uzun vadeli başarıyı güvence altına almakta.