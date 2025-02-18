KARDEMİR'den Cüruf Patlaması Açıklaması: Can ve Mal Kaybı Yok

KARDEMİR Cüruf Patlaması Hakkında Açıklama Yaptı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), fabrikasındaki cüruf patlaması ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Şirket, olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Olayın Detayları

KARDEMİR'in açıklamasına göre, saat 17.35'te şirketin Cüruf Tumba Tesisi'nde yaşanan patlama, çelikhane cürufunun nemli ortamla teması sonucunda meydana geldi. Bu durum, şiddetli bir gürültü ve tozuma ile sonuçlandı.

Şirket, olayın ardından gerekli tüm önlemlerin alındığını ve çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığını belirterek, bu tür olayların önceden belirlenip engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

KARDEMİR, yaşanan olayın fabrikada yürütülen üretim süreçlerini etkilemediğini ve tüm birimlerin görevine devam ettiğini duyurdu.