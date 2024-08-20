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Kardinal Pizzaballa'dan Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasına Dair Açıklamalar

Kudüs Latin Patriği Pizzaballa, Gazze'deki ateşkes müzakereleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 18:40
Kardinal Pizzaballa'dan Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasına Dair Açıklamalar

Kardinal Pizzaballa'dan Önemli Açıklamalar

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Gazze'de süren ateşkes anlaşmasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen müzakereleri yorumlayan Pizzaballa, "Savaş bitecek. Umarım müzakereler olumlu sonuç verir. Ancak bazı şüphelerim var, bu son fırsat olabilir," dedi.

Rimini Meeting'te Konuştu

Bu yıl 45'incisi düzenlenen "Rimini Meeting" etkinliğine katılan Kardinal, Orta Doğu'daki son gelişmeler hakkında görüşlerini paylaştı. Mücadelenin kritik bir aşamadan geçtiğini vurgulayan Pizzaballa, "Bir ateşkese doğru adım atabiliriz ancak aynı zamanda savaşa da geri dönebiliriz," ifadelerini kullandı.

Kötülük ve Nefret Devam Ediyor

Kardinal, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan olayların getirdiği "kötülük, karşılıklı nefret ve düşmanlık" ile bu durumun toplumları etkisi altında tutmayı sürdüreceğini dile getirdi. Katılımcılara dua etmeleri çağrısında bulundu.

Görüşmeler Devam Ediyor

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve çatışmalara son vermeye yönelik müzakerelerin, Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Tarafların, haftaya Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşmelere devam edeceği bildirildi.

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