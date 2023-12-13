Kargo iade ücretlerine ilişkin Bakanlık'tan açıklama geldi

Ticaret Bakanlığı, bazı medya ve sosyal ağlarda yayınlanan bilgilere ilişkin bir açıklama yayımlayarak, açıklamasında 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek düzenlemelerle tüketicilerin, satılan malın ayıplı olmadığı sürece online alışverişlerde cayma hakkını kullanabileceğini, malları iade etmek için de nakliye masraflarını ödenmesi gerektiği konusunda çıkan haberlerle ilgili bilgilendirmelere yer verdi.

Açıklamada, "Tüketicileri yeni pazarlama ve satış teknikleri konusuna karşı daha etkin koruyan bir sistemin oluşturulması, e-ticaret işlemlerinin ve dolayısıyla sözleşme hacimlerinin artması ve kaynak olan Avrupa Birliği direktiflerinin hükümlerinden kaynaklanmaktadır. Mevcut tüketici kanunumuz ve 1 Nisan 2019 tarih ve 2202 ve 31796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre; ve Koruma Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Kanununda yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla, 23 Ağustos 2022 tarih e 31932 sayılı gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır." şeklinde ifadeler kullanıldı.





"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

“Cayma hakkının kullanılması sırasında iade masraflarının, önceki bilgilerde belirtilmesi ve başlangıçtaki teslimat masraflarını aşmaması koşuluyla tüketici tarafından karşılanabileceği düzenlemenin uygulanması, 1 Ocak'a ertelendi. Karar 4 Kasım 2023 tarihli 32359 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde belirtilmiş olup, ortaya çıkan söz konusu haberler ise gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerinin de yer aldığı açıklamanın devamına şunlar eklendi:

“Yukarıda belirtilen düzenlemenin uygulamaya başlayacağı 1 Ocak 2025 tarihine kadar, uzaktan sözleşmede cayma hakkının kullanılması sırasında satıcı, malın iade masraflarını üstlenmek zorundadır ve bu durum tüketicileri hiçbir şekilde etkilemez. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre, e-ticaret başta olmak üzere uzaktan sözleşmelerde cayma haklarını kullanan tüketicilerden iade ücreti talep eden veya tahsil eden satıcılara 2023 yılında 1.371 TL idari para cezası uygulanacak ve ceza 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak. Ayrıca para cezası bedeli yeniden değerlendirme oranı artırılarak uygulanacaktır."







