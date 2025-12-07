Karınca Kalesi'ndeki Yıpranan Türk Bayrağı Yenilenmeyi Bekliyor

Vatandaşlar belediyeden acil müdahale talep ediyor

Giresun'un Çanakçı ilçesindeki Karınca Kalesinin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağı bir süredir yıpranmış halde bulunuyor. Bölge sakinleri, bayrağın görünümünün zamanla bozulduğunu belirterek yetkililerden çözüm bekliyor.

Doğal koşullar nedeniyle renginde solma ve kenarlarında parçalanma meydana gelen bayrağın, kalenin simgesel değerine yakışır şekilde yenilenmesi istendi. Vatandaşlar, kalenin turistik ve kültürel açıdan önem taşıdığına dikkat çekti.

Bölge halkı, belediyeden bayrağın yenilenmesini talep etti ve kısa sürede bir müdahale beklediklerini ifade etti.

