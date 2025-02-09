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Karla Kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki Doğal Güzellikler Havadan Görüntülendi

Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar manzarası dronla görüntülendi. Ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:13
Karla Kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki Doğal Güzellikler Havadan Görüntülendi

Karla Kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki Doğal Güzellikler

Kastamonu'da, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı, bölgenin büyüleyici doğasını bir kez daha gözler önüne serdi. Dron ile yapılan havadan çekimlerde, karla kaplı ormanlar ve etkileyici manzaralar eşliğinde serin bir kış atmosferi ortaya çıktı.

Kar yağışı, hem Ilgaz Dağı'nda hem de kentin yüksek noktalarında etkili oldu. Bu yıl zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliği ile tanınan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki ormanların karla buluşması, özellikle doğa severleri ve fotoğraf meraklılarını cezbetmektedir.

Kar kalınlığının 70 santimetreyi geçtiği bölgede, hem doğa tutkunları hem de kış sporları meraklıları için seyrine doyumsuz manzaralar sunuluyor. AA muhabirinin gerçekleştirdiği dron çekimleri, Ilgaz Dağı'nın kış mevsimindeki görkemini etkileyici bir şekilde yansıttı.

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