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Karlı Dağlarda Vatan Nöbeti: Sınır Askerleri Dondurucu Soğuğa Rağmen Görevde

İran sınırındaki 2 bin 800 rakımlı karakolda askerler, dondurucu soğukta vatan nöbeti tutarak güvenliği sağlıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:53
Karlı Dağlarda Vatan Nöbeti: Sınır Askerleri Dondurucu Soğuğa Rağmen Görevde

Kar ve Soğukta Sınırda Vatan Nöbeti

İran sınırındaki 2 bin 800 rakımlı Güllük Hudut Karakolu'nda görevli askerler, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü zorlu kış koşullarında vatan nöbetini sürdürüyor. Van'ın Başkale ilçesinde bulunan bu karakolda, terör, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele devam ediyor.

Sınır Kontrolü 24 Saat Kesintisiz

Karakol, kent merkezine 83 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve bu stratejik noktada görevli birlikler 7 gün 24 saat sınır kontrolü sağlıyor. Karlı dağlarda görevini icra eden hudut kartalları, yerli imkanlarla üretilen termal kameralar ile gece gündüz gözetim yapıyor.

Modern Teknolojilerle Güvenlik

Askerler, insansız hava araçları ve gece görüş cihazları gibi modern teknolojileri kullanarak keşif ve devriye faaliyetlerini icra ediyor. Karakol komutanı, bu zorlu iklim şartlarında görev yaparken, kar ve dondurucu soğukla mücadele ettiklerini belirtti.

Güvenlik Stratejileri ve Altyapı

Karakol komutanı, “Hudut hattı, sıfır noktasından geriye doğru 25 katmanlı bir emniyet mimarisi ile korunmakta. ASELSAN yapımı elektro optik kulelerle hudut hattı sürekli gözetleniyor,” ifadelerini kullandı. Gündüz ve gece görüşüne sahip kameralar kullanılarak her türlü tehdide karşı önlemler alınıyor.

Düzensiz Göçle Mücadele

Düzensiz göçmenler, hudut hattında bulunan kulelerimiz ve devriye timlerimiz tarafından tespit ediliyor. Komutan, karakolun teknolojik altyapısının güçlendirildiğini ve Türk milletinin desteğiyle 7 gün 24 saat hudutları koruduklarını vurguladı.

Vatanseverlik ve Azim

Karakol komutanı, “Görevimizin zorlukları var ama bizler burada yalnız değiliz. Devletimiz ve komutanlıklarımız sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelmekteyiz,” diyerek vatanseverlik ve azimle görevlerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

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