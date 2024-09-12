Karnataka'da Geçit Töreninde Arbede: 52 Kişi Gözaltında

Karnataka'da Geçit Töreninde Gözaltılar

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, Mandya bölgesinde düzenlenen "Ganpati" isimli geçit töreninde arbede yaşandı. Olay sonucunda 52 kişi gözaltına alındı. India Today'nin haberine göre, Karnataka polisi, dün yaşanan olayların hemen ardından müdahale etti.

Olayın Sebepleri ve Gelişmeler

Karnataka İçişleri Bakanı G. Parmeshwar, geçit töreni esnasında fil başlı Hindu tanrısı Ganesha heykeline taş atıldığı bilgisini paylaştı ve şu an için durumun kontrol altında olduğunu açıkladı. Öğrenilen bilgilere göre, bir grup Hindu genç, taşıdıkları Ganesha heykelini polis karakolunun önüne bırakırken, başka bir grup lastik yakarak bazı dükkanları ateşe verdiler.

Polisin Müdahalesi ve Ailelerin Tepkisi

Polisin hızlı bir müdahale gerçekleştirdiği olayda, arbedeye sebep olan kişiler olduğu iddiasıyla 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yakınları ise, bölgede bulunan polis karakolunun önünde toplanarak yakınlarının serbest bırakılmasını talep ettiler.