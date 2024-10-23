Kars Aile Mahkemesi'nin Topuk Kanı Kararı İstinaf Mahkemesi Tarafından Kaldırıldı

Kars Aile Mahkemesi'nin Kararı İptal Edildi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, Kars Aile Mahkemesi'nin topuk kanı ile ilgili kararını kaldırdı. Kars'ta yaşayan bir çift, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında bebeklerinden topuk kanı numunesi alınmasını reddetti. Bunun üzerine Kars İl Sağlık Müdürlüğü, koruyucu ve destekleyici tedbir talebiyle mahkemeye başvurdu.

Kars Aile Mahkemesi'nin Kararını Reddetti

Kars Aile Mahkemesi, İl Sağlık Müdürlüğü'nün başvurusunu reddetti. Kars İl Sağlık Müdürlüğü, bu kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, 11 Ekim tarihinde, Kars Aile Mahkemesi'nin 20 Ağustos 2024 tarihli kararını iptal ederek dosyayı geri gönderme kararı aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün İddiaları

5. Hukuk Dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü'nün istinaf dilekçesindeki bazı hususlara dikkat çekti. Dilekçede, yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, Yenidoğan Tarama Programı’nın toplum sağlığını korumaya yönelik önemli bir hizmet olduğu ifade edildi. Ayrıca, bu programın çocukların sağlık düzeyine ulaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulduğu vurgulandı.

Yerel Mahkemenin Hatası

Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin 'çocuğun sağlığı üzerindeki olumlu sonuçların ve olası bir teşhis ve tedavinin tartışmalı olduğu' görüşünü hatalı buldu. Kararda aynı zamanda, alternatif tıp uzmanına ait olduğu iddia edilen ve kanıt değeri taşımayan görüşlerin gerekçe olarak kullanıldığı belirtildi.

Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlali

Kararda, yerel mahkeme tarafından duruşma yapılmaksızın sadece evrak incelemesi ile karar verilmesinin uygun olmadığı ifade edildi. Taraf teşkili sağlanmaksızın, çocuğun yasal temsilcisinin ve ilgili kurumların hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiği aktarıldı. Bu tür bir yaklaşımın, dosya üzerinden soyut ve denetime elverişli gerekçelerle hüküm kurulmasını sağlamadığı belirtildi.