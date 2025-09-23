Kars Akyaka'da Nesli Tehlikede Olan Porsuk Araç Çarpmasıyla Telef Oldu

Kars’ta nesli tehlikede porsuk araç çarpması sonucu hayatını kaybetti

Akyaka - Boyuntaş karayolunda gerçekleşen olay

Kars’ın Akyaka ilçesinde, Akyaka ile Boyuntaş köyü arasındaki karayolunda gerçekleşen trafik kazasında, nesli tehlike altında bulunan bir porsuk bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Çarpmanın ardından porsuk, karayolu üzerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen vatandaşlar, hayvanı bulunduğu yerden alarak yol kenarına bıraktı.

Olayla ilgili yetkili mercilerden veya resmi kurumlardan yapılan açıklamalar metinde yer almamaktadır.