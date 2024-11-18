Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de Etkili Kar Yağışı

Kars ve Ardahan'da il merkezine, Ağrı ile Tunceli'de ise yüksek kesimlere kar yağışı etkili oldu. Kars'ta gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bırakırken, yollar, caddeler ve araçlar bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Soğuk havanın da etkisiyle Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başlayan kar, gün boyunca devam etti. Ara tatil sonrası okul bahçelerinde kar topu oynayan çocuklar, kışın tadını çıkardı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı ve kayak tutkunları için cazip bir ortam sundu.

Ardahan’da Beyaz Manzara

Ardahan’da da kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. İl merkezinde yağan kar, şehri beyaza bürüyerek güzel bir manzara oluşturdu. Şehrin yüksek noktaları da karla kaplanırken, bu coğrafyanın kış güzelliği gözler önüne serildi.

Ağrı'nın Yüksek Kesimlerinde Kar

Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplanırken, çevre dağlar da karla kaplandı. Soğuk hava, Ağrı'nın doğal güzelliklerini daha da ön plana çıkardı.

Tunceli’de Görsel Şölen

Tunceli’de ise gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kara dönüştü. Pülümür ve Ovacık ilçelerindeki yaklaşık 3 bin rakımlı dağların zirveleri beyaza bürünerek muhteşem bir manzara sundu. Sis bulutlarıyla kaplanan dağlar, görsel bir şölen yaşatarak kış mevsiminin güzelliklerini sergiledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.