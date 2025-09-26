Kars-Ardahan Kara Yolu'nda Kereste Yüklü Tır Devrildi, Ulaşım Aksadı

Kars-Ardahan kara yolunda Arpaçay kavşağında devrilen kereste yüklü tır, yola saçılan keresteler nedeniyle Ardahan-Kars yönünü ulaşıma kapattı; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 20:07
Kars-Ardahan kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı

Kars'ta, Arpaçay kavşağında devrilen kereste yüklü tır, kara yolunda ulaşımı engelledi. Olayda yaralanan olmazken, yola savrulan keresteler nedeniyle ulaşım bir süreliğine aksadı.

Olayın ayrıntıları ve müdahale

A.B. (41) yönetimindeki 33 AUV927 plakalı kereste yüklü tırın Arpaçay kavşağında devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, araçtan dökülen keresteler Ardahan-Kars yönünü ulaşıma kapattı. Kazada herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yolun bir bölümü tekrar ulaşıma açıldı, çalışmaların sürdüğü bildirildi.

