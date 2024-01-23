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Kars, Ardahan ve Erzurum'a kar engeli: 113 yerleşim yeri ili irtibat kesildi

Kars, Ardahan ve Erzurum'a kar engeli: 113 yerleşim yeri ili irtibat kesildi Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzurum, Kars ve Ardahan'da toplam 113 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle kapandı. Yetkililer, kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.