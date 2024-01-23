Kars, Ardahan ve Erzurum'a kar engeli: 113 yerleşim yeri ili irtibat kesildi
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzurum, Kars ve Ardahan'da toplam 113 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle kapandı. Yetkililer, kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı 113 yerleşim yerinin ulaşıma kapanmasına neden oldu. Erzurum'da 106 köy yolu olumsuz hava şartları yüzünden kapalı durumda. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açmak için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ardahan'da 4, Kars'ta 3 köy yolu kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapanmış durumda. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını devam ettiriyor.