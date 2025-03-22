Kars, Ardahan ve Erzurum'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kars, Ardahan ve Erzurum'un Şenkaya ilçesi kar yağışının etkisi altına girdi. Kars'ta gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde de devam etti.

Şehir merkezini beyaza bürüyan kar, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, işlerine gitmeden önce araçlarının üzerindeki karları temizlemek zorunda kaldı. Belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışmalarını başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı devam ediyor. İki gündür aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde yoğunlaştı ve her yeri beyaza kapladı. Sarıçam ormanları ve çevre bitkileri karla örtüldü; yollarda ise sürücüler zorluk yaşadı.

Vatandaşlardan Baykan Sarı, "Sabah kalktık, her taraf beyaza bürünmüş. Arabalarımızın üzerindeki karları temizledik, kış geri geldi" diyerek kar yağışının etkilerini dile getirdi.

Bölgedeki kar yağışı Ardahan'da da etkili oldu. Kent merkezi beyaza büründü ve Göle ilçesinde de kar yağışı hissedildi. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde ise yolların açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu.