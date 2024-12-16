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Kars Barajı'nın Yüzeyi Buz Tutuyor: Dronla Görüntülendi

Kars Barajı, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplandı. Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15 dereceyi buldu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:15
Kars Barajı'nın Yüzeyi Buz Tutuyor: Dronla Görüntülendi

Dondurucu Soğuklar Kars'ta Etkisini Sürdürüyor

Geçtiğimiz günlerde Kars'ta yaşanan dondurucu soğuklar, Kars Barajı'nın yüzeyinin tamamen buz tutmasına neden oldu. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars, kış mevsiminin zorlu yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Barajın Buzla Kaplı Hali Dronla Görüntülendi

Boğazköy köyü mevkisindeki Kars Barajı'nın buzla kaplanmış görüntüleri, dron teknolojisi ile kaydedildi. Bu etkileyici görüntüler, dondurucu soğukların doğada yarattığı muazzam değişimi ortaya seriyor. Kars Barajı'nın eşsiz manzarası, soğuk havanın etkisiyle beyaz bir örtüyle kaplandı.

Kars'taki bu kış manzaraları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz fırsatlar sunarken, bölge halkı ise beklenen soğuk hava koşullarına hazırlık yapmaya devam ediyor.

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