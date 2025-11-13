Kars Çayı Alarm Veriyor: Plastik ve Evsel Atıklar Doğayı Tehdit Ediyor

Kars Çayı alarm veriyor: Kent içi çöp ve plastik kirliliği

Kars Çayı, kent merkezinden geçen güzergâhında biriken plastik atıklar ve vatandaşlar tarafından gelişi güzel atılan evsel çöpler nedeniyle adeta bir çöplüğe dönüştü. Biriken atıklar hem doğal yaşamı tehdit ediyor hem de Kars’ın estetik görünümüne büyük zarar veriyor.

Bedesten ve tarihi bölgeler olumsuz etkileniyor

Özellikle her yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Bedesten bölgesinde çay yatağına atılan evsel atıklar, tarihi bölgenin görünümünü bozuyor. Çayın bu içler acısı hali çevre ve doğa aktivistlerinde ciddi endişe yaratıyor.

Vatandaşlar yetkililerden müdahale bekliyor

Kars’a Trabzon’dan geldiğini ifade eden Enver Tuta, "Çok güzel bir yer. Tarihi köprü, hamamlar, kale, külliye ancak ortadan geçen çayın içerisindeki atıklar, mide bulandırıyor. Bu kadar güzel yere bu görüntü yakışmıyor. Yetkililer suda bulunan atıkları biran evvel temizlemeli" diye konuştu.

Vatandaşlar, Kars Çayı’nın vatandaşlar tarafından atılan evsel atıklarla daha da kirlendiğini vurgulayarak, yetkililerin çayın içerisindeki atıkları temizlemesi ve bu çevre felaketine sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çaya evsel atık atanlara cezai işlem uygulanmasını talep ettiler.

