Kars Çayı'nda Doğa Harikası Anlar

Kars'ta, kar ve buz örtüsüyle kaplanan Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi. Kentte dondurucu soğuklar yaşanırken, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor.

Birçok nehir ve derenin donduğu bu soğuk havalarda, Kars Çayı da kısmen kar ve buzla kaplandı. Bu sırada bölgede çalışmalara devam eden doğa fotoğrafçısı Berkan Dolapçı, suda yiyecek arayan su samurlarını görüntülemeyi başardı.

Su Samuru Çekimleri

Fotoğrafçı Berkan Dolapçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su samurlarını ararken başlangıçta bulmakta zorlandıklarını belirtti. "Su içinde bir hareketlilik gördük. İlk olarak yavru su samuru çıktı, ardından ailesiyle birlikte poz vermeye başladılar. Bu görüntüler bizim için çok özel oldu," dedi.

Doğa fotoğrafları ve bu eşsiz anlar, Kars'ın kış manzarasına farklı bir renk katarken, su samurlarının yaşamına dair de önemli bir bellek oluşturdu.

Kars'ta bir bölümü kar ve buzla kaplanan Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi.

Kars'ta bir bölümü kar ve buzla kaplanan Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi.