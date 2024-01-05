Kars'da feci otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 otobüs birbirine girdi. Kazada, bir kamyonetin çarptığı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle arkadan gelen başka bir yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 otobüs birbirine girdi. Kazada, bir kamyonetin çarptığı yolcu otobüsü, arkadan gelen başka bir yolcu otobüsüne çarptı.
Meydana gelen trafik kazasında 2 otobüs birbirine çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.