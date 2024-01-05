Kars'da feci otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 otobüs birbirine girdi. Kazada, bir kamyonetin çarptığı yolcu otobüsü, arkadan gelen başka bir yolcu otobüsüne çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında 2 otobüs birbirine çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.