Kars'da feci otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 otobüs birbirine girdi. Kazada, bir kamyonetin çarptığı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle arkadan gelen başka bir yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kars'da feci otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 otobüs birbirine girdi. Kazada, bir kamyonetin çarptığı yolcu otobüsü, arkadan gelen başka bir yolcu otobüsüne çarptı. 

Meydana gelen trafik kazasında 2 otobüs birbirine çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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