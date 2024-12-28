Kars-Digor Kara Yolu Ağıra Kapatıldı: Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oluyor

Kars'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, Kars-Digor kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.

Ağır Tonajlı Araçlar Yolda Kaldı

Yoğun kar ve tipi sebebiyle Kars-Digor kara yolunda bazı tırlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, yaptığı çalışmalarla bu tırlardan 5'ini kurtardı.

Geçici Kapatma Kararı Alındı

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi üzerine, Kars-Digor kara yolunun ağır tonajlı araçlara geçici olarak kapatılması kararlaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun TOKİ bölgesi mevkiinde önlem alarak bu taşıtların geçişine müsaade etmemekte.

Kar Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kars-Digor kara yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürmekte. Yol güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm önlemler alınmakta ve vatandaşların güvenliği ön planda tutulmaktadır.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.