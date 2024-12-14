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Kars-Digor Kara Yolu Kar ve Tipiden Sonra Ulaşıma Açıldı

Kars-Digor kara yolu, kar yağışı ve tipinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, yolu kontrollü şekilde trafiğe tekrar kazandırdı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 09:50
Kars-Digor Kara Yolu Kar ve Tipiden Sonra Ulaşıma Açıldı

Kars-Digor kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yüksek oranda gerçekleşen kar ve tipi, ulaşımda zorluklar yarattı. Kars-Digor kara yolundaki yoğun kar yağışı, görüş mesafesinin düşmesine ve sürücülerin ilerlemekte güçlük çekmesine neden oldu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tehlikeli hale gelen durumu göz önünde bulundurarak yolu kapatma kararı aldı. Bu süreçte, trafik polisleri araç geçişine izin vermedi.

Fakat, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasının ardından yol, kontrollü bir şekilde yeniden araç trafiğine açıldı. Sürücülerden, özellikle kış şartlarında dikkatli olmaları önemle rica edildi.

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