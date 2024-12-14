Kars-Göle Kara Yolu Ulaşıma Açıldı, Mahsur Kalan 18 Kişi Kurtarıldı

Kars-Göle Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Göle kara yolu, yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun Kar Yağışı Ve Kurtarma Çalışmaları

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin tüm araçların geçişine kapattığı kara yolunu etkiledi. Ekipler, yolun açılması için hemen harekete geçti.

Dünden beri devam eden çalışmalar sonucunda yol, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde ulaşıma tekrar açıldı. Ancak, ekiplerin yolun açılması sırasında zorluklar yaşadığı, tipinin görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdüğü belirtildi.

Yolda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Yolda kalan bir tur minibüsü, ekipler tarafından kurtarılarak Kars merkeze getirildi. Araçtaki 18 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kar yağışının etkisiyle yapılan bu çalışmalar, Kars halkının günlük yaşamını büyük ölçüde kolaylaştıracağa benziyor.