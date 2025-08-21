DOLAR
40,94 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.392,86 0,28%
BITCOIN
4.632.906,53 1,05%

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın 110 milyar TL'lik temeli yarın atılıyor

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın 110 milyar lira yatırımla temeli yarın atılıyor; hat 224 km, yıllık 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük kapasitesine sahip olacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:26
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın 110 milyar TL'lik temeli yarın atılıyor

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli yarın atılıyor

110 milyar lira yatırım ve Zengezur Koridoru bağlantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın temeli atılacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edileceğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında projeye ilişkin değerlendirmede bulundu. "Daha önce 2,4 milyar avro dış kredi sağladığımız hat, ülkemize döviz girdisi sağlayacak. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın tamamı ise yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek."

Hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirten Uraloğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: "Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil, inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak. Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez yer alacak. Hattımızı 2029 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin jeostratejik konumunun küresel tedarik zincirlerinde de belirleyici rol üstlendiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Bugün artık dünyada güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir ulaştırma rotaları tartışılıyor. Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor. Zengezur Koridoru ve onun ayrılmaz parçası olan temelini atacağımız Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı da bunun somut göstergelerindendir. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte, ülkemiz Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun bölgeye ve Türkiye'ye sağlayacağı stratejik kazanımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Zengezur Koridoru sayesinde Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacak. Avrasya'nın tedarik hatlarını güçlendirecek bu adım, Türkiye'yi sadece transit bir ülke değil, bölgesel kalkınma ve işbirliğinin merkez üssü haline getirecek. Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini de artıracak. Bu proje sadece demir yolu değil, aynı zamanda bölgesel uyumun, güvenliğin ve ekonomik büyümenin altyapısıdır. Türkiye, doğu ile batı arasında yalnızca bir köprü değil, bir istikrar ekseni haline geliyor."

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor
2
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
3
Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı
4
Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı
5
İğdır'da Jandarma Simülasyonu: Emniyet Kemeri Hayat Kurtarıyor
6
Siverek'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım