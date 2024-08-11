Kars'ın Gemli Tabya'sı Turizme Açılmayı Bekliyor

Kars'taki Gemli Tabya: Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Kars'ta bulunan Gemli Tabya, 1854 yılında Rus saldırılarına karşı at nalı şeklinde inşa edilmiştir. Tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz, tabyanın kuzey kısmının açık olduğunu ve diğer kısmının ise at nalı veya hilal şeklinde yapıldığını belirtiyor.

Bir Tarihi Önemi Var

Kars Çayı'nın kenarında yer alan Dereiçi mevkisinde bulunan Gemli Tabya, geçmişte önemli bir savunma noktası olmuştur. Kerim Paşa tarafından yaptırılan tabya, özellikle Ruslar ve Ermenilerle olan savaşlarda kullanılmıştır.

Tabyanın Durumu

Ne yazık ki, tabyanın duvarları zamanla yıkılmış ve bazı bölgeleri define avcıları tarafından kazılmıştır. Bazı yerleri ise hayvan barınağı olarak kullanılmış, bu da tabyanın kötü bir duruma gelmesine yol açmıştır.

Gürsoy Solmaz'dan Açıklamalar

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden emekli tarihçi Gürsoy Solmaz, Gemli Tabya'nın yalnızca Erzurum Palandöken'deki tabyalara benzerlik gösterdiğini ifade ediyor. Solmaz, bu tabyanın Ruslara karşı savunma amaçlı yapıldığını ve Kerim Paşa'nın sürece aktif katılmak istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Namık Kemal ile Bağlantılar

Solmaz, Namık Kemal'in de o yıllarda Kars'ta bulunduğunun altını çizerek, tabyanın yapıldığı dönemdeki gerilim ve savaş atmosferini vurguladı. "Gönül ister ki ilgililer, burayı düzenlesinler ve Kars'ı bu tarihi yapı ile tanıtsınlar" dedi.

Kısaca, Gemli Tabya, tarihi mirasımızın önemli bir parçası olarak, yeniden değerlendirilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kars'ta 1854 yılında Rus saldırılarına karşı at nalı şeklinde çevrilmiş toprak mevzileriyle hilal biçiminde inşa edilen Gemli Tabya, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kars'ta 1854 yılında Rus saldırılarına karşı at nalı şeklinde çevrilmiş toprak mevzileriyle hilal biçiminde inşa edilen Gemli Tabya, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kars'ta 1854 yılında Rus saldırılarına karşı at nalı şeklinde çevrilmiş toprak mevzileriyle hilal biçiminde inşa edilen Gemli Tabya, turizme kazandırılmayı bekliyor.