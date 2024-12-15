Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan kızıl tilkiye sezonun yardımı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve kar yağışlı hava yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında bulunan ilçe, aşırı kar yağışı sonrası hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düşmesiyle zorlu bir kış geçiriyor.

Bu soğuk koşullar, yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırarak, ilçeye yakın yerlere gelmelerine neden oluyor. Taşkıran TOKİ bölgesinde akşam saatlerinde görülen aç kalan kızıl tilki, bölge sakinleri tarafından ekmek ve bisküvi ile beslendi. İnsanların varlığından korkmayan tilki, karnını doyurduktan sonra Arka Meşe Ormanlık alanına doğru gitti ve gözlerden kayboldu.

İlçe sakinlerinden Zeki Gök, yapılan açıklamada, hava sıcaklığının düşmesinin yaban hayvanları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını dile getirdi. Aç kalan tilkinin yanı sıra kurt gibi başka yaban hayvanlarının da yerleşim alanlarına geldiğini belirten Gök, "Tilkiyi beslemeye çalışıyoruz. Onun da bir rızkı var, Yaradan rızkını bizimle vermiş. Tilki dışarıdan sesler geldi mi kaçıyor ama bize alıştı, günlük besliyoruz,” dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve kar yağışlı hava, yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ilçeye yakın yerlere geliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve kar yağışlı hava, yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ilçeye yakın yerlere geliyor.