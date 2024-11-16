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Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü. Vatandaşlar, kayak sezonunun açılmasını bekliyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 22:09
Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Kars'ta Kar Yağışı Caddeleri Beyaza Bürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede yaşanan sağanak yağmur, yerini kar yağışına bıraktı ve aralıklarla devam eden bu doğal olay, caddeleri ve yolları beyaz bir örtü ile kapladı.

Vatandaşların Umudu Kayak Sezonu

Vatandaşlardan Ömer Ertekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışına büyük bir sevinçle karşılandıklarını belirtti: "Kar yağışı başladı, inşallah devam eder. Hızlı bir şekilde kayak sezonunun açılmasını bekliyoruz." dedi. Kar yağışı, hem çocuklar için eğlence kaynağı hem de kayak severler için bir umut ışığı oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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