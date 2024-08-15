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Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Yangın Felaketi: Besicinin Ot Balyaları Kül Oldu

Kars'ta besicinin evinin önündeki ot balyaları yangında kül oldu, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:47
Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Yangın Felaketi: Besicinin Ot Balyaları Kül Oldu

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Yangın Çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin önündeki ot balyaları ve saman yığınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi ve Müdahale Süreci

Alisofu Köyü'ndeki Recep Ejder'e ait evin önünde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler, kendi imkanlarıyla alevleri kontrol altına almayı başaramayınca, itfaiye ekiplerinden yardım talep ettiler.

Yangına müdahale etmek üzere Sarıkamış, Selim ve Kars merkezinden itfaiye ekipleri ile Sarıkamış Orman İşletmesi'ne ait arazöz sevk edildi. Yangın, evin bazı eklentilerine de sıçramasıyla büyük bir tehlike oluşturdu ve güçlükle söndürüldü.

Besicinin Kış Hazırları Kül Oldu

Ne yazık ki, yangın sonucunda besicinin kış boyunca hayvanlarına yedirmek üzere hazırladığı otların büyük bir kısmı kül oldu. Bu durum, besiciyi maddi olarak zor durumda bıraktı.

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