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Kars Kaşarı ve Gravyerinin İhracı İçin Çağrı

Kars Valisi Ziya Polat, Kars kaşarı ve gravyerinin yurtdışına ihraç edilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:24
Kars Kaşarı ve Gravyerinin İhracı İçin Çağrı

Kars Kaşarı ve Gravyerinin İhracatı İçin Talep

Kars Valisi Ziya Polat, Kars'ın özgün lezzetleri olan kaşar ve gravyerinin uluslararası pazara açılması gerektiğini vurguladı. Vali Polat, düzenlenen 'Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı 26. Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nda, Kars'ın tarım ve hayvancılık konusundaki stratejik önemine dikkat çekti.

Üretim ve Marka Değeri

Kars'ın, hayvan sayısı ve mera alanı bakımından Türkiye'de lider konumda olduğunu söyleyen Polat, "Tarım ve hayvancılıkta üretim kadar, ürettiğimiz ürünlerin iyi bir fiyatla satılması da önemli. Bu nedenle marka değerimizi oluşturmalıyız," şeklinde konuştu.

Dünya Pazarı Hedefi

Polat, Kars kaşarının Türkiye'de bir marka olduğunu ifade ederek, "Dünyaya açılmalı ve bu değerli ürünlerimizi yurtdışına ihraç etmeliyiz. Ürünlerimizi yurtdışında üç katı fiyatına satabiliriz," dedi. Altyapı yatırımları ve üretim tesislerinin kurulmasının önemine de vurgu yaptı.

Devlet Desteği ve Süreçler

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, "Ortak Tarım Politikası Ağı", tarım ve kırsal kalkınmanın geliştirilmesi amacıyla oluşturulduğunu anlattı. TKDK Kars İl Koordinatörü Bekir Güre ise, ekonomik kalkınmanın anahtarı olarak tarım ve kırsal kalkınmayı gösterdi.

Toplantı, çeşitli sunumlarla devam etti.

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