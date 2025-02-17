Kars Safari Fotoğraf Yarışması’nda 95 Fotoğraf Tutkunu Bir Araya Geldi

Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek üzere 95 fotoğraf tutkunu, 'Kars Safari Fotoğraf Yarışması' etkinliğinde buluştu. Bu etkinlik, Kars'ın eşsiz yapısını dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

Valilik himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi katkılarıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kars Belediyesi, Kars Kültür Sanat Derneği ve İstanbul Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, kentin önemli destinasyon merkezlerinde foto safari düzenleyerek katılımcılara yoğun bir deneyim sundu.

Etkinlikte yer alan fotoğraf tutkunları, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri, kış aylarında donan Çıldır Gölü ve Sarıkamış ilçesinde en iyi kareleri yakalamak için yarıştı. Ayrıca, atlı cirit ve Kafkas halk oyunları gösterilerini izledikten sonra, dünyanın en ilgi çekici tren rotalarından biri olan Doğu Ekspresi'ni de fotoğrafladılar.

Katılımcılarla bir araya gelen Vali Ziya Polat, bu tür organizasyonların kentin tanıtımına sağladığı katkılara dikkat çekerek, “Kars tarihi dokusu, turistik değerleri, gastronomisi ve folklorik unsurlarıyla öne çıkan bir şehir. Bu tür organizasyonlar, kentin tanıtımına büyük katkı sunuyor.” ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin de Kars'ın eşsiz doğasına ve barındırdığı zenginliklere vurgu yaparak, “Yarışmanın amacı, fotoğrafçıların çektiği kareleri gelecek nesillere aktarmak, kent arşivi oluşturmak ve bu oluşumu sürece dahil ederek kurum arşivine kazandırmaktır. Bu bağlamda kentin tarihi kimliğine uygun mimari yapıları, doğası, yaban hayatı ve kültürel özelliklerini tanıtmak hedeflenmiştir.” şeklinde konuştu.