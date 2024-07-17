Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kars Sarıkamış'ta sel felaketi! Evler, ahırlar ve kara yolu zarar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen sel felaketi, Süngütaş köyünde evlere ve ahırlara zarar verdi. Ulaşımda aksamalara yol açan sel nedeniyle hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Yayın Tarihi: 17.07.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 00:07
Kars Sarıkamış'ta sel felaketi! Evler, ahırlar ve kara yolu zarar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası meydana gelen sel felaketi ile sarsıldı. İlçeye bağlı Süngütaş köyünde yaşanan sel, evler, ahırlar ve kara yolunda ciddi hasarlara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına hızla başladı.

SEL FELAKETİ KÖYÜ VURDU

Sarıkamış'ın Süngütaş köyünde meydana gelen sağanak yağış ve dolu, kısa sürede sele dönüştü. Köyden geçen derenin taşması sonucu 2 ev ve 2 ahır su altında kaldı. İstinat duvarının çökmesiyle sel suları köydeki kara yoluna ve yollara zarar verdi, ulaşım tamamen durdu.

Sel felaketinin ardından Sarıkamış Belediyesi, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, su baskınına uğrayan evlerde ve ahırlarda su tahliyesi çalışmalarına başladı. Ayrıca köy yollarındaki hasarın onarılması için de çalışmalar yürütülüyor.

sel

KAYMAKAM ASLANTATAR'DAN AÇIKLAMA

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybı yok. 2 ev ve ahırı su bastı, istinat duvarı çöktü, köydeki bazı yollar kullanılmaz hale geldi. Ekiplerimiz su dolan ev ve ahırlarda su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyor. Sabah ivedilikle hasar tespiti ve bozulan yollarda çalışmalarımıza başlayacağız," dedi.

Kaymakam Aslantatar, sabah saatlerinde hasar tespit çalışmalarının başlayacağını ve bozulan yollarda onarım çalışmalarına başlanacağını ifade etti. Ayrıca, selin vurduğu alanlarda gerekli tüm önlemlerin alındığını ve zarar gören yapılar için hızlı bir şekilde destek sağlanacağını belirtti.

Sağanak yağış ve dolu, bölgede sel felaketine yol açarak köydeki evlere, ahırlara ve yollara zarar verdi. 

İLGİLİ HABERLER

Mermer gibi bir cilt için 3 malzeme yeter! Cilt rengini açıp pürüzsüzleştiriyor

SSK, Bağkur emeklileri sevinçten havaya uçacak! 3 gün içinde hesaplara çifter çifter ödeme

Başvuruya tek kimlik yetiyor! Devletten her vatandaşa 17 bin TL nakit yardım

Toprak Mahsulleri Ofisi kadrolu devlet memuru alımı! Lise, ön lisans, lisans mezunu başvurular açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Mutlu olmanın 3 kuralı! Ne yapsam yüzüm gülmüyor diyenler bir de bunları denesin!

Mermer gibi bir cilt için 3 malzeme yeter! Cilt rengini açıp pürüzsüzleştiriyor

Kimliğiyle PTT'ye başvurana destek müjdesi! Faturasını götürene 225 TL iade

Pegasus yapılmayanı yaptı! 1 Euro'ya uçak biletini yetişen alıyor

SSK, Bağkur emeklileri sevinçten havaya uçacak! 3 gün içinde hesaplara çifter çifter ödeme

Emekli maaş zammında bunu bilmeyen karalar bağlayacak! Herkesin gözünden kaçan detay

Kredi kartı kullananların dünyası başına yıkılacak! Artık bundan fazlası yok

Başvuruya tek kimlik yetiyor! Devletten her vatandaşa 17 bin TL nakit yardım

Emekli maaşı 10.000 TL olan emekliler dikkat! Bakanlık az önce açıkladı: Yeni maaşlar hayırlı olsun

Emekliler koşa koşa oraya gidiyor! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine indirimli oldu!

Hayal mayal kalmadı bam bam bam! 17.000 TL’ye 2.500.000 TL konut krediniz hazır

Toprak Mahsulleri Ofisi kadrolu devlet memuru alımı! Lise, ön lisans, lisans mezunu başvurular açıldı