Kars Sarıkamış'ta sel felaketi! Evler, ahırlar ve kara yolu zarar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası meydana gelen sel felaketi ile sarsıldı. İlçeye bağlı Süngütaş köyünde yaşanan sel, evler, ahırlar ve kara yolunda ciddi hasarlara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına hızla başladı.



SEL FELAKETİ KÖYÜ VURDU

Sarıkamış'ın Süngütaş köyünde meydana gelen sağanak yağış ve dolu, kısa sürede sele dönüştü. Köyden geçen derenin taşması sonucu 2 ev ve 2 ahır su altında kaldı. İstinat duvarının çökmesiyle sel suları köydeki kara yoluna ve yollara zarar verdi, ulaşım tamamen durdu.

Sel felaketinin ardından Sarıkamış Belediyesi, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, su baskınına uğrayan evlerde ve ahırlarda su tahliyesi çalışmalarına başladı. Ayrıca köy yollarındaki hasarın onarılması için de çalışmalar yürütülüyor.







KAYMAKAM ASLANTATAR'DAN AÇIKLAMA

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybı yok. 2 ev ve ahırı su bastı, istinat duvarı çöktü, köydeki bazı yollar kullanılmaz hale geldi. Ekiplerimiz su dolan ev ve ahırlarda su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyor. Sabah ivedilikle hasar tespiti ve bozulan yollarda çalışmalarımıza başlayacağız," dedi.

Kaymakam Aslantatar, sabah saatlerinde hasar tespit çalışmalarının başlayacağını ve bozulan yollarda onarım çalışmalarına başlanacağını ifade etti. Ayrıca, selin vurduğu alanlarda gerekli tüm önlemlerin alındığını ve zarar gören yapılar için hızlı bir şekilde destek sağlanacağını belirtti.



Sağanak yağış ve dolu, bölgede sel felaketine yol açarak köydeki evlere, ahırlara ve yollara zarar verdi.

