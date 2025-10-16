Kars Sarıkamış'ta Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor: Gece Sıfırın Altında 3 Derece

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düşerken kırağı, buzlanma ve doğa görüntüleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 12:12
Kars Sarıkamış'ta Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor: Gece Sıfırın Altında 3 Derece

Kars Sarıkamış'ta Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Gece sıcaklıkları ve sabah manzarası hayatı etkiledi

Kars ilinin yüksek rakımlı yerleşimlerinden Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde kent genelinde kışın habercisi görüntüler ortaya çıktı.

Yetkililerce verilen bilgilere göre, ilçede hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kaydedildi. Bu düşük sıcaklık sabah saatlerinde çevrede hissedilen buzlanma ve kırağıya yol açtı.

Sürücülerden bazıları, buz tutan araç camlarını açabilmek için buzlu camlara su dökerek çözme çabası gösterdi. Aynı zamanda bitkiler sabah erken saatlerde kırağıyla beyaza büründü.

İlçedeki küçük derelerin yüzeyleri buz tuttu. Bu koşullarda besiciler, beyaz örtüyle kaplı çayırlık alanlarda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

İnönü Mahallesi'nde bulunan Harun Hayali Millet Bahçesinde ise soğuk hava nedeniyle sincaplar ve ağaçkakanlar görüntülendi; doğanın kışa hazırlığını yansıtan bu kareler dikkat çekti.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırağı ile beyaza büründü....

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırağı ile beyaza büründü. Bazı vatandaşlar buz tutan araçlarının camlarına su dökerek çözmeye çalıştı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırağı ile beyaza büründü....

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
3
Memur-Sen'den TBMM Önünde Ek Zam Talebi: 'Seyyanen Zam Bütçeye Girsin'
4
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
5
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
6
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
7
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?