Kars Sarıkamış'ta Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor: Gece Sıfırın Altında 3 Derece

Kars Sarıkamış'ta Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Gece sıcaklıkları ve sabah manzarası hayatı etkiledi

Kars ilinin yüksek rakımlı yerleşimlerinden Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde kent genelinde kışın habercisi görüntüler ortaya çıktı.

Yetkililerce verilen bilgilere göre, ilçede hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kaydedildi. Bu düşük sıcaklık sabah saatlerinde çevrede hissedilen buzlanma ve kırağıya yol açtı.

Sürücülerden bazıları, buz tutan araç camlarını açabilmek için buzlu camlara su dökerek çözme çabası gösterdi. Aynı zamanda bitkiler sabah erken saatlerde kırağıyla beyaza büründü.

İlçedeki küçük derelerin yüzeyleri buz tuttu. Bu koşullarda besiciler, beyaz örtüyle kaplı çayırlık alanlarda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

İnönü Mahallesi'nde bulunan Harun Hayali Millet Bahçesinde ise soğuk hava nedeniyle sincaplar ve ağaçkakanlar görüntülendi; doğanın kışa hazırlığını yansıtan bu kareler dikkat çekti.

