Kars Sarıkamış'ta Sonbahar: Keklik Vadisi'nde Renk Cümbüşü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sonbahar, 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi ile Çamaşır Dere ve Soğuksu'da kavak, kuşburnu ve kayınların sarı-kızıl tonlarıyla etkileyici manzaralar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:21
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ağaçların yaprakları yeşilden sarı ve kızılın tonlarına büründü. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan ilçede mevsim kendini göstermeye başladı.

2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Çamaşır Dere ve Soğuksu mevkilerinde ormanların içindeki kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları sarı, yeşil ile kızıl tonlarıyla göz alıcı görüntüler oluşturdu.

Doğa fotoğrafçıları renk armonisini yakaladı

Doğa fotoğrafçıları da bu güzel manzarada renk armonisini görüntülemeye çalıştı. Doğa fotoğrafçısı Turhan Kocaş, AA muhabirine, ekim ayının ilk günlerinde sonbaharın kendisini hissettirmeye başladığını söyledi.

Turhan Kocaş'ın sözleri: "Biz doğa fotoğrafçıları olarak sonbahar bizim için bir nimettir. Mevsimin bu halinden istifade ederek fotoğraf çekmeye çıktık, Çamaşır Dere, Soğuksu ve Keklik Vadisi'nde çekimler yapıyoruz. Sonbahar, fotoğraf için çok uygun mevsim. Çünkü güneş eskisi gibi dik açıyla gelmiyor. Işık patlamaları yaşanmıyor. Renk cümbüşü de bunu desteklediği için rahatlıkla kompozisyonlarımızı oluşturup fotoğraf çekiyoruz."

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sonbaharın gelmesiyle ağaçların yaprakları yeşilden sarı ve kızılın tonlarına büründü. 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Çamaşır Dere ve Soğuksu mevkisinde ormanların içindeki sarı, yeşil ile kızıl tonlarına bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

