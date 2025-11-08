Kars Sarıkamış’ta Yaralı Bozayı DKMP Merkezinde Tedavi Ediliyor

Kars Sarıkamış’ta Yaralı Bozayının Tedavisi Sürüyor

Yol kenarında bitkin halde bulundu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulunan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından alınıp Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi ve tedavi altına alındı.

Merkezde yapılan ilk kontrollerde, bozayıda kırık tespit edilmedi; fakat vücudunda çeşitli yara ve ezikler saptandı. Uzman veterinerler tarafından başlatılan müdahaleler devam ediyor.

DKMP Genel Müdürlüğü, bozayının tedavi sürecine ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yetkililer, hayvanın sağlık durumu stabil olunca yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.

Tedavi süreci ve bozayının durumu ile ilgili yeni gelişmeler, yetkililerin paylaşımlarıyla takip edilecek.

KARS’TA YARALI BOZ AYININ TEDAVİSİ YAPILIYOR(KARS-İHA)