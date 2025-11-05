Kars'ta 100 Dağcı Susuz Şelalesi'ne Yürüdü

KAĞDASK öncülüğünde düzenlenen etkinlikte 100 dağcı Susuz Şelalesi'ne yürüdü; 97 doğa sever yürüyüşe katıldı, 3 dağcı ise şelaleden ipli iniş yaptı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:05
Proje kapsamında Susuz etabı gerçekleştirildi

Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü (KAĞDASK) tarafından Kars'ın yedi ilçesindeki yürüyüş rotalarını tanıtmak amacıyla başlatılan "Yedi İlçede Yedi Rota: Kars’ta Adım Adım Doğa" projesinin ikinci etabı Susuz'da yapıldı.

Etkinlik ve katılımcılar

Susuz ilçe merkezinden başlayan ve yaklaşık 7 kilometrelik parkur boyunca Susuz Şelalesi'ne ulaşan doğa yürüyüşüne KAĞDASK, Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) ve Iğdır'dan Dağ Safarisi grubundan toplam 97 dağcı katıldı. Etkinlikte ayrıca 3 dağcı Susuz Şelalesi'nden ipli iniş gerçekleştirdi.

Susuz ilçe merkezinde yürüyüşçüleri karşılayan Kaymakam Muhammed Emin Tutal, bu tür faaliyetleri desteklediğini ve ilerleyen dönemde daha geniş katılımlı bir yürüyüş programını dağcılarla birlikte organize etmeyi planladığını söyledi.

Projenin hedefleri ve içerikleri

KAĞDASK Başkanı Harun Ağdaş, Kars'ın sadece kaşarı ve balı ile değil dağlarıyla da tanınması gerektiğini vurguladı. Ağdaş, Kağızman ilçesinde oluşturdukları 36 yürüyüş rotasının birçok bölümünün Keçivan Kalesi, Kurbanağa Mağarası ve Yazıkayalar gibi tarihi noktalardan geçtiğini belirtti.

Ağdaş, projenin amacının Kars'ın tüm ilçelerinde doğa sporları konusunda farkındalık oluşturmak ve ilin bir doğa sporları merkezi haline gelmesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

KAĞDASK Sözcüsü ve Proje Yürütücüsü Sergül Keskin ise projenin Kars'ın yedi ilçesindeki rotaları tanıtmak ve doğa turizmine kazandırmak için hazırlandığını anlattı. Keskin, projenin ilk etabının Sarıkamış'ta gerçekleştirildiğini, ikinci etabın ise Susuz'da şelaleye yürüyüşle yapıldığını söyledi. Proje kapsamında Digor'da Beş Kilise, Akyaka'da Kanyon, Selim'de Allahuekber Dağı, Arpaçay'da Çıldır Gölü ve Kağızman'da Mamakar Dağı rotalarının da yer alacağını belirtti.

KARSDAK adına konuşan Mehmet Güneş ise Kars'ın kış turizmiyle öne çıktığını, ancak doğa sporlarının desteğiyle turizmin daha da gelişeceğine inandıklarını ifade etti ve projeye verdikleri desteği dile getirdi.

Doğanın içinde renkli anlar

Bölgenin en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Susuz Şelalesi'ne çıkan vadide yürüyen ve aralarında çocukların da bulunduğu doğa severler, sonbaharın tüm renkleri eşliğinde yürüyüşün keyfini çıkardı. Katılımcılar bol bol fotoğraf çekerken, müzik eşliğinde çekilen halaylarla etkinlik renklendi.

Etkinlik kapsamında şelaleden ipli iniş yapan üç dağcı, şelalede Türk bayrağı açarak izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

